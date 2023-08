Colpo sudamericano, il Napoli ha perso tempo: c’è un’altra offerta

Il Napoli sta osservando il calciomercato europeo e quello sudamericano per rinforzare la rosa: spunta un problema e ora andrà altrove.

Gli azzurri hanno esordito alla grande in campionato ma la rosa a disposizione di Rudi Garcia non è ancora completa. Gli ultimi giorni di mercato saranno determinanti per capire quale colpo si riuscirà a chiudere e se la strategia messa in atto da Aurelio De Laurentiis sarà vincente e porterà i frutti sperati. La squadra è sicuramente già molto forte e pronta a lottare nuovamente per il titolo ma è chiaro che le avversarie sono agguerrite e pronte a voler strappare lo Scudetto dalla maglia azzurra.

Ci sono ancora dei reparti da sistemare per il club azzurro che si ritrova a pochi giorni dalla fine del mercato con il 90% della rosa che vorrebbe allenare Rudi Garcia. Meluso, Chiavelli e Micheli stanno lavorando per portare a termine la campagna acquisti estiva nel miglior modo possibile per riuscire a competere ad alti livelli.

Napoli, Lo Celso è rimasto un’idea: scelta la destinazione

Il Napoli ha deciso di migliorare ancora di più il centrocampo e dopo una lunga ricerca ora pare deciso a puntare su Gabri Veiga del Celta Vigo. L’accordo tra le parti sembra a buon punto e prossimo alla chiusura, anche se nelle ultime ore ci sono stati degli intoppi che hanno creato un po’ di marasma anche nella tifoseria.

Proprio i problemi di natura burocratica hanno fatto tornare nell’orbita azzurra anche il nome di Giovani Lo Celso, centrocampista argentino, con passaporto italiano, in uscita dal Tottenham e che da tempo piace alla società partenopea.

Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento serio del Napoli che, però, poi ha deciso di attendere e non affondare il colpo per puntare su Gabri Veiga. Il mancato assalto a Lo Celso è significato anche l’apertura dell’argentino ad altre mete che, ora, possono rappresentare il suo futuro.

Secondo quanto riferisce il giornalista Rudi Galleti, Lo Celso sta iniziando a trattare il suo ritorno in Liga, per firmare di nuovo con il Real Betis. Al Tottenham non è felice e non vuole restare ma anche il club inglese è deciso a salutarlo e si sta cercando una soluzione.

Il club spagnolo vuole riportarlo in maglia biancoverde, dove ha già giocato, e intende farlo nuovamente in prestito con diritto di riscatto. Dall’altra parte, però, il Tottenham vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Manca sempre meno alla definizione del futuro di Giovani Lo Celso che, però, sembra ormai solo un lontano ricordo per il Napoli che non ha mai voluto affondare realmente il colpo per puntare su altri obiettivi.