Osimhen e Di Lorenzo hanno fatto da “direttori sportivi”: l’hanno convinto

Il Napoli è alle prese con le ultime mosse di calciomercato e con la finalizzazione della rosa da regalare a Rudi Garcia per l’intera stagione.

Gli azzurri sono usciti vittoriosi dalla prima giornata di campionato e non intendono fermarsi in vista del futuro. Le mosse di mercato messe a segno fino ad oggi sono state solo due e riguardano Natan e Cajuste. Il centrocampista ha già fatto il suo esordio allo Stirpe di Frosinone, disputando i primi 45 minuti della sua avventura italiana.

Napoli, Di Lorenzo e Osimhen hanno convinto il calciatore

Per gli ultimi dieci giorni di mercato il Napoli focalizzerà la propria attenzione sulle uscite e sugli ultimi innesti che serviranno a completare la rosa di Garcia. Detto di Gabri Veiga, che è obiettivo primario e uomo maggiormente attenzionato in questa fase, va gestita anche la posizione di alcuni calciatori già in rosa.

È anche il caso di Alessandro Zanoli, terzino destro del Napoli che sembrava sul piede di partenza fino a qualche giorno fa e che, in realtà, ora è più vicino alla permanenza.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Zanoli avrebbe voluto lasciare gli azzurri in prestito per poter accumulare esperienza e giocarsi in futuro le sue chance al Napoli. Ma Di Lorenzo e Osimhen hanno fatto da spalla a Rudi Garcia e l’hanno convinto a restare.