Napoli, scelto già il futuro bomber al posto di Osimhen: parla l’agente

Il Napoli è alle prese con la costruzione della rosa migliore per il presente e il futuro: l’agente svela chi sarà il prossimo centravanti azzurro.

Gli azzurri sono ripartiti alla grande con la stagione 2023-24 da Campioni d’Italia in carica e con una vittoria sul campo del Frosinone che permette di mettersi già al pari delle altre big che hanno vinto la prima giornata e hanno intenzione di scucire lo Scudetto dal petto dei calciatori partenopei. Tra i colpi di mercato più importanti dell’estate il Napoli registra sicuramente la permanenza di Victor Osimhen, ormai sempre più distante dalle voci che lo volevano verso l’Arabia Saudita o in uno degli altri top club europei.

La sua permanenza al Napoli potrebbe coincidere anche con la firma sul rinnovo di contratto che diventerebbe decisiva anche per stabilire l’eventuale valore della clausola rescissoria che sarà attivabile nell’estate 2024. Gli azzurri non vorrebbero perdere il nigeriano ma è chiaro che tutti i top club e anche le società del Medio Oriente siano allettate dalla possibilità di portare in rosa uno degli attaccanti migliori al mondo.

Napoli, futuro senza Osimhen? Scelto già il bomber

Il futuro del Napoli – a partire dalla prossima stagione – potrebbe essere senza Osimhen. L’attaccante nigeriano fa gola a tutte le big che potrebbero pensare di pagare l’eventuale clausola rescissoria o la cifra di 200 milioni posta in essere dal club partenopeo per strapparlo alla Serie A.

E chi sarà il nuovo bomber al posto di Osimhen? Il Napoli si è assicurato le prestazioni sportive di Walid Cheddira dal Bari e lo ha girato in prestito al Frosinone per permettergli di fare esperienza in Serie A. Secondo il suo agente, Bruno di Napoli, potrebbe essere proprio il classe ’98 marocchino il nuovo bomber azzurro.

Ai microfoni di Radio CRC, l’agente dell’attaccante marocchino ha svelato che il suo sogno è quello di meritarsi un posto al Napoli a partire dalla prossima stagione.

Frosinone è una piazza importante ed è giusto che i ragazzi vadano sempre dove li vogliono. Per Cheddira essere acquistato da una società come il Napoli è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ora l’obiettivo è quello di fare bene con il Frosinone per cercare di meritarsi un ritorno a Napoli dopo il prestito in Serie A. Di Francesco è un allenatore molto preparato che può dare tanto a Cheddira: in gialloblù giocherà da punta.

Potrebbe essere dunque Cheddira uno dei nomi del futuro che possono fare bene al Napoli e diventare anche titolari qualora la stagione con il Frosinone sia di grande qualità come immagina anche il suo agente. Ci saranno sicuramente tanti nomi più esperti che saranno accostati al Napoli ma anche il calciatore ex Bari vorrà dimostrare di potersi giocare le sue chance.