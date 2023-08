Doppia cessione per il Napoli: c’è anche l’ok di Garcia

Il Napoli è molto attivo in queste ultime settimane di calciomercato: mancano poco più di dieci giorni alla deadline della sessione estiva e molto potrebbe ancora succedere per la società partenopea.

Un finale di mercato movimentato per il Napoli, che intende regalarsi una rosa di alto livello per questa stagione. L’obiettivo è quello di difendere il Tricolore conquistato nella scorsa stagione e, visto che le altre pretendenti si sono rinforzate, serve il massimo sforzo sul mercato per essere al livello di tutte le concorrenti Scudetto.

La società azzurra attende l’arrivo di Gabri Veiga: le ultime parlano di un affare ormai prossimo alla fumata bianca, in attesa del via libera per l’arrivo in Italia e le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. Ma le mosse del Napoli, anche in virtù di altri possibili rinforzi in entrata, riguardano anche le uscite.

Demme e Gaetano sempre più vicini all’addio: c’è una novità a sorpresa

I nomi che sono più vicini a lasciare il Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato estivo sono Diego Demme e Gianluca Gaetano, ritenuti sacrificabili a fronte di offerte convenienti. Per questo motivo, nemmeno Rudi Garcia si opporrebbe alla loro eventuale partenza.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, secondo cui per quanto riguarda il centrocampista tedesco c’è sempre forte l’interesse dell’Hertha Berlino. C’è da registrare, però, l’entrata in scena anche del Genoa, che potrebbe muoversi per soffiare l’ex Lipsia agli azzurri. Il nodo principale, però, è rappresentato dall’ingaggio elevato percepito in azzurro.

Più lineare la situazione riguardante Gianluca Gaetano: il giocatore è sempre più spedito verso l’Empoli, con il club azzurro che è pronto a cederlo a titolo temporaneo.