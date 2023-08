Il Napoli presto accoglierà Gabri Veiga, ma prima c’è da risolvere qualche problematica di natura burocratica, riguardante i diritti d’immagine del calciatore.

I tifosi attendono di poter accogliere il centrocampista Gabri Veiga, che nelle prossime ore arriverà al Napoli dal Celta Vigo. Nell’ultima partita contro la Real Sociedad, non è stato messo in campo dal tecnico Rafa Benitez, confermando inoltre che l’affare è ormai vicinissimo alla conclusione.

Nelle scorse ore si era paventata l’ipotesi secondo cui lo spagnolo già in queste ore avrebbe potuto sottoporsi alle visite mediche, ma la notizia è che Gabri Veiga, a ora, è ancora in Spagna in attesa di novità dalle parti coinvolte nell’ultima fase burocratica della trattativa. Un imprevisto, infatti, ha rallentato l’affare, pur non mettendolo in discussione. Scopriamo insieme cosa è successo.

Nodo diritti d’immagine: l’ultimo ‘ostacolo’ burocratico prima della firma

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’aspetto relativo ai diritti d’immagine di Gabri Veiga hanno rallentato l’affare nelle ultime ore.

I legali sono al lavoro ormai da ore per permettere di dare il via libera al calciatore per l’approdo in Italia, dove lo si attende per le visite mediche e per la firma. La situazione potrebbe già sbloccarsi in giornata, ma da ciò che viene fatto trapelare non c’è nulla che possa mettere in discussione l’affare ormai già impostato per la fumata bianca definitiva.