Biglietti Napoli-Sassuolo e Napoli-Lazio: il dato ufficiale è incredibile

Il Napoli ha messo in vendita i biglietti per le partite contro Sassuolo e Lazio per le due partite consecutive al ‘Maradona’.

Dalle 12 di questo pomeriggio è iniziata la vendita libera – previo possesso della Fidelity Card della SSC Napoli – per le prime due partite casalinghe del prossimo 27 agosto e 2 settembre. Gli azzurri, già vittoriosi alla prima partita stagionale contro il Frosinone, avranno dalla propria parte sempre il pubblico delle grandi occasioni.

Biglietti Napoli Sassuolo e Napoli Lazio: il dato

In poche ore sono stati polverizzati i biglietti messi in vendita dal Napoli per le due partite contro Sassuolo e Lazio. Partendo dal presupposto di circa 25 mila abbonati per la stagione 2023-24, per ogni gara interna sono circa 30mila i posti disponibili per chi non ha sottoscritto gli abbonamenti.

Contro Sassuolo e Lazio, come si può notare su TicketOne, sono già sold out le due Curve Superiori e ci sono basse disponibilità per tutti gli altri settori dello ‘Stadio Maradona’.

Per le due partite interne, nonché le prime due in casa per la stagione 2023-24, si va verso l’abbattimento di quota 50 mila tagliandi venduti.