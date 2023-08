Napoli, la Curva A “cambia” il tifo allo stadio: il comunicato

In TRASFERTA saremo riconoscibili con il materiale ufficiale della Curva A composto da pochissimi elementi: lo striscione con il nostro nome, un pensiero per i caduti e per chi la domenica va a firmare. Non servono altre pezze e chi ha bisogno di identificarsi in altro è libero di farlo ma NON NEL NOSTRO QUADRATO NEI SETTORI OSPITI.