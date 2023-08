UEFA, riconoscimento da urlo per Spalletti e il Napoli – FOTO

Il Napoli Campione d’Italia sarà ricordato per sempre così come tutti i suoi protagonisti: Luciano Spalletti in primis.

L’allenatore toscano ha detto addio alla causa azzurra e ha lasciato un grande rammarico a tutti i tifosi del Napoli che avrebbero voluto continuare l’avventura con lui. È stato l’allenatore perfetto per due stagioni, ha portato il gruppo ad una crescita esponenziale che si è tramutata in grandi prove sia in Serie A che in Europa.

Spalletti candidato “Allenatore dell’anno”: premio della UEFA

Le prestazioni del Napoli di Luciano Spalletti in Serie A e in Champions League non sono passate inosservate per il mondo intero e il tecnico toscano è stato inserito in una speciale classifica dalla UEFA.

È uno dei tre candidati a vincere il premio “Allenatore dell’anno” indetto dalla UEFA per la stagione 2022-23.

Per il premio di allenatore maschile dell’anno, il gruppo di studio tecnico UEFA ha anche fornito una prima rosa di allenatori. Analogamente al premio del giocatore, i primi tre nominati sono stati votati da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno giocato nella fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, insieme al allenatori delle squadre nazionali maschili delle federazioni affiliate alla UEFA. Della giuria faceva parte anche un gruppo di giornalisti selezionati dall’European Sports Media (ESM).

I tre allenatori che hanno ricevuto più punti sono, in ordine alfabetico :

Josep GUARDIOLA (Spagna – Manchester City FC)

Simone INZAGHI (Italia – FC Internazionale Milano)

Luciano SPALLETTI (Italia – SSC Napoli)

Tutti i vincitori degli UEFA Awards saranno annunciati durante i sorteggi della Champions League del prossimo del 31 agosto 2023.