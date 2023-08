Gabri Veiga – Napoli, assalto improvviso dall’estero: le ultime

Il Napoli ha puntato a fari spenti su Gabri Veiga per il centrocampo: da giorni si parla di un accordo ma non c’è ancora l’ufficialità.

Il talento spagnolo è la prima scelta del Napoli per completare il reparto nevralgico del campo che anche in questa stagione risulterà decisivo, forse anche più dell’anno scorso, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Rudi Garcia ha in mente di utilizzare spesso il 4-3-3 ma non è detto che metterà completamente da parte il 4-2-3-1 e anche per questo motivo servono calciatori duttili e capaci di adattarsi anche in più ruoli.

Napoli su Gabri Veiga: assalto dall’estero

Il Napoli è entrato nel vivo del calciomercato solo pochi giorni fa e ha messo a segno due colpi che potrebbero rivelarsi molto importanti per l’economia del gioco partenopeo: Natan in difesa e Cajuste a centrocampo. Il desiderio di mercato, però, si chiama Gabri Veiga. Tutto l’ambiente azzurro lo considera uno dei calciatori più importanti del futuro e Aurelio De Laurentiis è sceso in campo in prima persona per chiudere l’affare.

La trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga sembra essere vicina alla chiusura, visto che gli azzurri hanno già un accordo di massima con il calciatore. Ma nelle ultime ore inizia a far paura la presenza dell’Al-Ahli che ha chiesto informazioni al club spagnolo per il talento classe 2002.

Secondo quanto riferisce TheCeltaZone su Twitter, arrivano voci dall’Arabia Saudita di un interesse concreto del club arabo per il jolly che ha fatto impazzire calcisticamente il Napoli e Rudi Garcia. L’eventuale assalto del club saudita, però, sembra ormai in netto ritardo rispetto alla chiusura virtuale della trattativa che porterà Veiga a vestire l’azzurro.