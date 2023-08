ULTIM’ORA- Zielinski, cambia tutto sul rinnovo: si avvicina l’addio al Napoli!

Colpo di scena sul rinnovo di Zielinski: la notizia spiazza i tifosi del Napoli. L’addio ora è sempre più vicino.

Una delle telenovele di questo mercato del Napoli è senza dubbio quella relativa al rinnovo di Zielinski. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e la società, come già fatto con altri calciatori come Koulibaly e Fabian Ruiz, gli ha ribadito che le condizioni per il rinnovo sono più basse rispetto all’ingaggio attualmente percepito dal centrocampista.

Negli ultimi giorni, erano avanzate le possibilità di permanenza, con il calciatore disposto anche a rifiutare le ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita e ad abbassarsi l’ingaggio come scelta di vita. Le ultime notizie segnano però un cambio di rotta.

Zielinski sempre più vicino all’Arabia

Secondo quanto riporta infatti l’esperto di mercato Fabrizio Romano, la pista araba sarebbe tornato nettamente in auge, tanto dall’essere, al momento, quella predominante.

L’Al Ahli è infatti in contatto col Napoli per chiudere definitivamente un accordo sempre più vicino alla chiusura. La trattativa è alle sue fasi finali, dato che Zielinski ha già trovato l’accordo con il club arabo. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per concretizzare l’addio di uno degli ultimi superstiti del Napoli di Sarri. A quel punto, sarebbe quasi scontato l’assalto azzurro a Gabri Veiga.