Rilancio clamoroso dell’Al Hilal per Osimhen: ora De Laurentiis può vacillare

L’Al Hilal non molla Osimhen e rilancia con una nuova offerta dalle cifre altissime: siamo davvero vicini alle cifre richieste da De Laurentiis

La paura dei tifosi per una possibile cessione di Osimhen rimane fortissima. Il nigeriano è tentato dalle sirene arabe e questo calciomercato ha insegnato che le risorse saudite sono tali da poter davvero arrivare ad accontentare anche le richieste apparentemente più folli.

Al momento, il vero pericolo sembra questo: non ci sono ulteriori notizie di possibili rilanci europei. Anche il PSG, infatti, sembra alla fine aver virato per altre piste e, quindi, non è più in prima linea per l’acquisto del nigeriano. Ma i sauditi fanno davvero sul serio e, forse, nessuno come loro può davvero arrivare a chiudere una simile trattativa.

Super offerta per Osimhen

Le ultime novità su questa trattativa vengono riportate dalla redazione di Sportitalia: l’ultimo rilancio raccontato sembra avere davvero i contorni dell’offerta folle richiesta da De Laurentiis per lasciare andare Osimhen.

Secondo Sportitalia, l’ultimo rilancio dell’Al Hilal consisterebbe in un’offerta da 160 milioni di euro alla società azzurra per il cartellino e di ben 40 milioni all’anno al calciatore. Cifre altissime, che potrebbero davvero far vacillare anche il Napoli.

De Laurentiis chiedeva ben 200 milioni di euro ma la cifra offerta dai sauditi è forse la più vicina possibile a tale richiesta. Il presidente potrebbe quindi davvero cedere di fronte a quest’offerta e concludere una cessione che assumerebbe contorni da record sia per la società azzurra che per il calcio italiano.