Nuovo problema per il Napoli: lascia il campo infortunato

Il Napoli è sceso in campo contro l’Augsburg per la penultima amichevole pre-campionato: nuovo infortunio per gli azzurri.

La costante del Napoli nei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro è stata la parola “infortunio”. A causa dei carichi di lavoro molto pesanti, i calciatori del Napoli hanno avuto parecchie difficoltà a mantenere la stabilità fisica e ora c’è emergenza assoluta.

Napoli, un altro infortunio: Garcia perde pezzi

Il Napoli di Rudi Garcia è sceso in campo per la penultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro, contro i tedeschi dell’Augsburg. Gli azzurri, già decimati dagli infortuni e dalle noie fisiche di molti dei titolari, sono scesi in campo con molte “seconde linee” che hanno battuto 1-0 il club arrivato quartultimo nell’ultima Bundesliga.

Le notizie negative non mancano neppure oggi per il Napoli: Matteo Politano è uscito dal campo per infortunio alla caviglia sinistra. L’attaccante del Napoli è solo l’ultimo di una lunga lista di infortuni che sta facendo preoccupare il club in vista dell’inizio della stagione.