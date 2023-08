L’agente è a Castel di Sangro: colloquio con De Laurentiis per l’addio

Il Napoli è entrato nella fase più calda del calciomercato: agli azzurri mancano dei pezzi pregiati ma possono perdere calciatori importanti.

La squadra partenopea è chiamata ad una nuova stagione ad altissimi livelli, anche se sarà estremamente complesso ripetersi dopo un campionato perfetto. Con l’addio di Luciano Spalletti anche Kim Min-Jae ha preferito salutare la causa azzurra per sposare uno dei migliori progetti al mondo e giocare per il Bayern Monaco. Ora per il Napoli è tempo di mettere nero su bianco e regalare a Rudi Garcia i colpi di cui ha bisogno e di cui ha già parlato alla società.

La dirigenza ha messo a segno il colpo Natan Souza dal Bragantino ma ci sono ancora tanti punti interrogativi per la squadra partenopea. Molti dei big sono ancora in bilico e non è detto che resteranno tutti. Le offerte non mancano e, anzi, nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti che possono decimare la squadra Campione d’Italia.

Napoli, incontro con l’agente: c’è la possibilità di addio

Il Napoli non ha ancora completato la rosa a disposizione di Rudi Garcia e a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato c’è ancora tanto da lavoro da fare. La situazione è ancora molto delicata e ci sono dei colpi necessari da mettere a segno, anche dal punto di vista delle cessioni.

La situazione di Matteo Politano al Napoli non è ancora del tutto chiara. In queste ore è arrivato a Castel di Sangro, sede del secondo ritiro pre-campionato del Napoli, l’agente Mario Giuffredi con i suoi assistenti. Il procuraore assiste tanti calciatori azzurri – da Politano a Di Lorenzo, passando per Mario Rui, Gaetano e Folorunsho – e presto potrebbero esserci delle novità importanti.

La circostanza più spinosa riguarda proprio l’esterno romano che nei primi giorni di ritiro, in un’intervista a Sky Sport, ha dichiarato di voler trovare più spazio e provare a essere più decisivo in zona gol. Parole che hanno portato la Lazio a interessarsi al suo profilo, visto che Maurizio Sarri cera un esterno destro offensivo che possa giocare a piede invertito.

L’agente di Politano, Mario Giuffredi, ha confermato i contatti e i sondaggi con la Lazio ma ha anche ribadito che ci sarà un incontro per firmare il rinnovo con il Napoli. E non sono da escludere sorprese: se non dovesse firmare il nuovo accordo potrebbe cedere alle lusinghe della squadra capitolina e salutare gli azzurri.