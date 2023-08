“Infortuni di calciomercato”: Garcia allude all’addio del top player del Napoli

Il Napoli vince di misura contro l’Augsburg e continua la preparazione in vista della prima di campionato: ci saranno addii pesanti?

Dopo la vittoria per 1-0 contro il club tedesco, Rudi Garcia a Sky Sport ha parlato del nuovo acquisto Natan Souza che prenderà il posto di Kim Min-Jae e dei continu infortuni che stanno attanagliando il Napoli. Ma non ha potuto non rispondere ad alcune domande di mercato che hanno il sapore di addio per qualche big del Napoli.

Di veri infortuni ne abbiamo due: Mario Rui e Anguissa, poi esistono anche alcuni infortuni di calciomercato. Mario Rui forse martedì rienterà con il gruppo e si allenerà regolarmente mentre l’infortunio di Anguissa è molto leggero e penso che lo avremo per inizio campionato.

Garcia apre all’addio di Zielinski: le parole

Gli “infortuni di mercato” di cui parla Rudi Garcia fanno riferimento certamente al futuro di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco sembra ormai vicinissimo all’addio agli azzurri per firmare con l’Al-Ahli, club saudita che sta provando a convincerlo da diverse settimane.

Siete intelligenti, non ho nulla da dire di più di quanto detto. Io sono contento, le cose vanno avanti e speriamo che nell’ultima gara contro l’Apollon possiamo avere una squadra che somiglierà a quella che inizierà il campionato.