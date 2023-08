Garcia criptico sul futuro di Osimhen: poi gli dà un consiglio

Il futuro di Victor Osimhen è ancora un rebus per Rudi Garcia e per il Napoli: lascia gli azzurri per l’Arabia Saudita?

L’attaccante del Napoli è al centro di un vortice di voci che lo vorrebbero lontano dagli azzurri per firmare con l’Al-Hilal, club del campionato saudita che ha già acquistato Kalidou Koulibaly e vorrebbe prendere un altro “pezzo” di Napoli.

Garcia parla del futuro di Osimhen: l’annuncio

Il Napoli è sceso in campo contro l’Augsburg per la penultima partita amichevole del ritiro di Castel di Sangro, prima di iniziare ufficialmente la stagione e il nuovo campionato. Gli azzurri, orfani di Osimhen e Kvaratskhelia alle prese con fastidiose noie fisiche, si sono imposti per 1-0 con un gol di testa di Amir Rrahmani.

Al termine della partita, Rudi Garcia ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport, parlando anche del futuro di Victor Osimhen.