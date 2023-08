Futuro Osimhen, annuncio clamoroso dalla Nigeria: ora è un pericolo

Il futuro di Victor Osimhen può lasciare i tifosi del Napoli di sasso: e ora spunta una notizia dalla Nigeria che può stravolgere tutto.

La storia d’amore tra Osimhen e il Napoli è iniziata quattro stagioni fa e l’anno scorso è definitivamente esplosa con la stagione migliore della carriera dell’attaccante nigeriano. Ha trascinato il Napoli a suon di gol, ha permesso agli azzurri di vincere lo Scudetto e a riportare la piazza nell’Olimpo delle grandi.

Osimhen ha l’accordo con l’Ah-Ahli: la notizia

L’estate del Napoli e di Victor Osimhen è stata – ed è – molto calda, a causa delle voci che lo vorrebbero in trattativa con l’Al-Hilal per un trasferimento immediato e a cifre record. Il suo agente, Roberto Calenda, sta parlando quotidianamente con Aurelio De Laurentiis per capire quale sarà il futuro del numero 9 azzurro: rinnoverà o sarà ceduto?

Dalla Nigeria è appena arrivato un aggiornamento che non fa felici i tifosi del Napoli: secondo quanto riferisce soccernet.ng, Osimhen sarebbe interessato a trasferirsi in Arabia Saudita e avrebbe addirittura trovato l’accordo personale sull’ingaggio con il club saudita.

Ora si attende l’offensiva dell’Al-Ahli con il Napoli. De Laurentiis vorrebbe cederlo solo per la cifra annunciata qualche settimana fa: 200 milioni di euro. Le ultime settimane di mercato potrebbero essere incandescenti per il bomber azzurro.