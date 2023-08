Nome nuovo per la difesa: il Napoli vuole chiudere subito

Il Napoli sta sondando il terreno sul calciomercato per portare il nuovo difensore al posto di Kim: c’è un nome nuovo a sorpresa.

La società sta provando ad accelerare dopo un mese in cui ha soprattutto permesso a Rudi Garcia di studiare la squadra da vicino e decidere quali colpi prendere. Il primo colpo da mettere a segno è sicuramente il difensore centrale, visto che la cessione di Kim ha lasciato un vuoto importante.

Calciomercato Napoli, spunta il nome di Natan Souza

Il Napoli pensa a Natan Souza per la difesa. A sorpresa è spuntato un nome nuovo per il reparto arretrato di Rudi Garcia e sembra che l’affare possa essere concluso anche in poche ore.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio ora c’è Natan Souza del Red Bull Bragantino in pole position per il Napoli. C’è stato anche un sondaggio della Roma, che lo scorso anno lo trattò sulla base di 7.5M di euro con il 20% sulla futura rivendita.

Natan è un centrale fisico, molto alto ma con buone qualità tecniche, personalità e spirito di sacrificio. Mancino e classe 2001, potrebbe far sposare alla perfezione le sue qualità con quelle di Amir Rrahmani nella linea difensiva del nuovo allenatore Rudi Garcia. L’interesse c’è ed è concreto: gli azzurri sperano di assicurarsi questo talento ventiduenne per completare la difesa.