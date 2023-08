Napoli, “l’erede di Thiago Silva” è il sostituto di Kim: le cifre dell’affare

Il Napoli continua nella ricerca spasmodica del sostituto di Kim e sta sondando il terreno anche oltreoceano: piace “l’erede di Thiago Silva”.

Gli azzurri stanno studiando ancora le mosse giuste da mettere a segno per costruire una rosa forte e pronta a giocarsi dal primo all’ultimo turno di campionato lo Scudetto. Non sarà certamente facile, visto che sono cambiate molte cose e soprattutto tre uomini che sono stati cruciali per la vittoria dello Scudetto: Spalletti, Kim e Giuntoli. La nuova società si è messa al lavoro per scoprire nuovi talenti e completare la rosa ma al momento non ci sono volti nuovi in casa azzurra.

Per il Napoli sarà determninante scovare nuovi talenti e andare a completare il reparto arretrato con l’innesto di un nuovo difensore centrale che possa sostituire alla grande la partenza di Kim. Il centrale sudcoreano ha lasciato un vuoto che sembra incolmabile per valore tecnico e tattico. Fino ad oggi sono stati fatti molti nomi ma il prescelto, Kevin Danso, è stato tolto dal mercato con un rinnovo di contratt con il Lens che ha anche creato polemiche a Napoli.

Il “nuovo Thiago Silva” per il Napoli: al posto di Kim

Il Napoli sta studiando diverse soluzioni per sostituire Kim e molto presto troverà il nome giusto da regalare a Rudi Garcia. Al momento alla squadra azzurra manca un centrale di livello, anche numericamente, visto che ci sono solo Ostigard, Juan Jesus e Rrahmani a disposizione del tecnico francese.

Tra i vari nomi sondati, quello che spicca nelle ultime ore e che sembra possa diventare il preferito del Napoli è Murillo Santiago. Il difensore classe 2002 del Corinthians è considerato uno dei nuovi profili difensivi più interessanti del Brasile e potrebbe essere il nuovo perno di riferimento per la difesa azzurra.

In patria Murillo Santiago è molto apprezzato, anche se giovanissimo. È considerato addirittura “l’erede di Thiago Silva” da molti addetti ai lavori, per le sue capacità nell’anticipo e nella capacità di giocare il pallone e anche fisicamente.

Secondo quanto riferisce ESPN Brasile, il Napoli sta facendo sul serio per Murillo e vuole provare a chiudere la trattativa nei prossimi giorni. Tanto che la società di De Laurentiis ha accelerato per il classe 2002, avanzando una prima offerta ufficiale pari 15-18 milioni, bonus compresi.

Il club paulista, però, al momento ha rispedito al mittente la prima offerte e chiede 20 milioni di euro visto che dovrà corrispondere all’entourage del giocatore il 20% della cifra incassata. La trattativa tra le parti prosegue e molto presto si potrebbe arrivare alla fumata bianca.