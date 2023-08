Clamoroso Osimhen, l’amico giornalista spaventa i tifosi: sul futuro

Il futuro di Victor Osimhen tiene il Napoli e tutti i tifosi azzurri con il fiato sospeso: firma il rinnovo o rischia l’addio già quest’estate?

La situazione è in continuo divenire e nei giorni scorsi ci sono stati diversi incontri tra l’enturage di Osimhen, guidato dal procuratore Roberto Calenda, e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis circa il futuro. Si è parlato di rinnovo, delle cifre da guadagnare nel prossimo futuro, ma anche del possibile addio e dell’assalto dall’estero.

L’amico di Osimhen spaventa i tifosi: sul futuro

Il futuro di Osimhen sarà lontano dal Napoli? L’attaccante nigeriano ha spesso espresso tutto il suo amore per i colori azzurri e per il popolo partenopeo, che gli ha sempre dato tantissimo amore anche nei momenti di difficoltà. Dopo una lunga stagione ricca di insidie, poi, ha portato a suon di gol lo Scudetto a Napoli e ora c’è da capire quale sarà il suo futuro.

Il suo amico, nonché giornalista nigeriano, Oma Akatugba, ha pubblicato un tweet criptico in cui ha parlato del futuro di Osimhen con una maglia di un blu più scuro rispetto all’azzurro del Napoli.

In sostanza è tornato a far riferimento ai colori dell’Al-Hilal, club saudita che ha intenzione di ricoprire d’oro sia il Napoli che il bomber nigeriano e vuole convincerlo subito a trasferirsi in Medio Oriente.

“Forse potrebbe indossare un altro blu? Uno più scuro? I miei amici in Arabia Saudita sono positivi soprattutto dal lato del giocatore”.