Allenamento Napoli, una nuova assenza: squadra ridotta all’osso

Il Napoli si staa preparando alla stagione nel ritiro di Castel di Sangro: gli azzurri sono decimati dagli infortuni che iniziano ad essere preoccupanti.

La squadra si sta allenando in maniera importante anche durante la seconda parte di ritiro che sarà decisiva per prepararsi al meglio alla nuova stagione che sta per iniziare. Mancano ancora degli acquisti da completare per rendere la rosa di Garcia completa e intanto il tecnico francese ha iniziato a lavorare con i calciatori che ha a disposizione.

Napoli, un nuovo assente all’allenamento

Anche questo pomeriggio il Napoli è tornato in campo al ‘Teofilo Patini‘ di Castel di Sangro per continuare la preparazione in vista del nuovo campionato di Serie A che sta per iniziare. Tra circa due settimane saranno proprio gli azzurri – da Campioni d’Italia in carica – ad inaugurare la stagione 2023-24 allo ‘Stirpe’ di Frosinone.

Ma non mancano ansie e preoccupazioni dal ritiro del Napoli. Come ci confermano i nostri inviati da Castel di Sangro, all’allenamento di questo pomeriggio manca anche Stanislav Lobotka, out per problemi fisici e per precauzione.

Assenti alla seduta pomeridiana: Lobotka, Anguissa, Kvaratskhelia, Coli Saco, Gaetano e Gollini. Sono rimasti a bordo campo ad assistere all’allenamento Osimhen, Olivera e Mario Rui.