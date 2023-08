Zielinski “rovina” i piani del Napoli ma De Laurentiis lo ringrazia

Il nome di Piotr Zielinski è sempre al centro di numerose voci di mercato che hanno cambiato i piani del Napoli: ma De Laurentiis lo ringrazia.

Il centrocampista polacco è sempre sulla scrivani di tutti i top club che cercano rinforzi a centrocampo per migliorare qualitativamente la rosa, ma ha sempre sposato la causa azzurra, fino al raggiungimento dell’obiettivo Scudetto. Anche per questo calciomercato estivo si parla di Zielinski come nome su cui le grandi squadre sembrano intenzionate a puntare per allargare la rosa e puntare a obiettivi importanti.

Il futuro di Zielinski si decide a giorni: sulle sue tracce c’è sempre il forte interesse della Lazio e di alcune squadre di Premier League ma il Napoli è intenzionato a trattenerlo. C’è già una bozza pronta per il rinnovo del contratto e nei prossimi giorni, forse proprio nel ritiro di Castel di Sangro, arriverà la fumata bianca per la firma sul nuovo accordo.

Il “sì” di Zielinski al rinnovo significa “no” ad un altro top player

A giorni, dunque, sarà reso anche ufficiale il sodalizio e il lungo matrimonio che unirà, probabilmente per sempre, Zielinski al Napoli. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2024 e De Laurentiis è stato molto chiaro circa il suo futuro: dentro o fuori, rinnovo a cifre inferiori o cessione. O, in alternativa, ci sarebbe stata la possibilità di restare in tribuna per l’intera stagine calcistica.

Zielinski ha accettato il Napoli e ha chiuso anche una finestra di mercato. Secondo quanto riferisce TMW, proprio il rinnovo di Zielinski ha “rovinato” i piani del Napoli di rinnovamento della rosa. Con la sua permanenza, infatti, è totalmente da escludere la possibilità di acquistare Teun Koopmeiners dall’Atalanta.

Il centrocampista olandese era un nome caldo in ottica Napoli per la prossima stagione. Con l’Atalanta ha maturato l’esperienza giusta per poter fare il definitivo salto di qualità e sarebbe potuto diventare titolare anche in azzurro. Il Napoli lo aveva seguito prima della sua firma con l’Atalanta ma oggi non è più nel mirino della dirigenza partenopea, che ha deciso di puntare ancora su Zielinski.

Per Koopmeiners, ora, possono aprirsi due strade: la permanenza all’Atalanta o un accordo negli ultimi giorni di mercato con il Milan. I rossoneri possono perdere Rade Krunic a centrocampo e stanno pensando all’innesto dell’olandese, valutato 40 milioni dalla Dea. Proprio per questioni economiche il Napoli ha spinto per il rinnovo di Zielinski e ora De Laurentiis ringrazia il polacco per aver evitato un esborso tanto importante.