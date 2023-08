Quote Scudetto, per i bookmakers il Napoli non è la favorita

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie A, con il Napoli che proverà a difendere il titolo di “Campione d’Italia”. Gli azzurri hanno cambiato allenatore dopo la decisione di Luciano Spalletti di rassegnare le dimissioni, con Rudi Garcia che ha preso il comando con la responsabilità di provare a difendere il titolo, nonostante vari cambiamenti e nuove difficoltà che si verificheranno nel corso della lunga stagione che sta per prendere il via. Quote Scudetto Serie A: il Napoli non è al primo posto Le big di Serie A hanno intenzione di scucire dalla maglia del Napoli lo stemma dello Scudetto e tornare a vincere dopo qualche stagione di difficoltà. Milan e Inter sono le squadre che si sono mosse maggiormente sul mercato, per provare a migliorare le rispettive rose, ma dalla corsa alla vittoria finale non vanno mai escluse Juventus, Roma e Lazio. I bookmakers stanno iniziando a rilasciare le quote della vittoria dello Scudetto e, nonostante la superiorità mostrata dal Napoli nel 2022-23, per la nuova stagione non sono gli azzurri i favoriti alla vittoria finale. C’è l’Inter di Simone Inzaghi tra le squadre più quotate (con quote da 2.75 a 3.15). Il Napoli, invece, insegue i nerazzurri con quote che vanno da 3.50 a 4.50. Al terzo gradino del podio c’è la Juventus di Massimiliano Allegri, con quote da 4.33 a 5.00. Chiude il quarto posto il Milan di Stefano Pioli con quote che vanno da 4.50 a 6.00. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

