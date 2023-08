Napoli – Girona, le formazioni ufficiali: infortunio dell’ultimo momento

Il Napoli torna in campo al ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro per la seconda amichevole nel ritiro d’Abruzzo: ecco le formazioni ufficiali.

Gli azzurri di Rudi Garcia stanno rodando i nuovi schemi da mettere in atto nella nuova stagione per provare a difendere lo Scudetto, anche se sarà molto complesso visto il cambio che c’è stato in casa Napoli e la volontà degli altri club di ritornare a vincere dopo qualche anno di stop.

Napoli – Girona, le formazioni ufficiali dell’amichevole

Dopo la vittoria contro l’Hatayspor di qualche giorno fa, il Napoli torna in campo al ‘Teofilo Patini’ per un test più probante contro il Girona, squadra della Liga spagnola arrivata decima nello scorso campionato. Rudi Garcia ha intenzione di provare i nuovi schemi e capire quale sarà il vero Napoli che dovrà scendere in campo in Serie A.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka, Elmas, Folorunsho; Zerbin, Simeone, Lozano. All. Garcia.

GIRONA: Juan Carlos; Miguel, Arnau, David Lopez, Stuani, Tsygankov, Aleix Garcia, Savio, Blind, Yan Couto, Yangel Herrera.

Victor Osimhen non scenderà in campo per un lieve affaticamento muscolare, dovuto ai carichi di lavoro dei giorni del ritiro. L’attaccante nigeriano ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà in campo nei prossimi giorni.