Kim già eroe al Bayern Monaco: tifosi impazziti per la sua giocata – VIDEO

Il Napoli ha ceduto Kim Min-Jae dopo una sola stagione dal suo acquisto e dopo un campionato disputato su livelli altissimi.

Il difensore sudcoreano ha avuto un impatto straordinario sul campionato di Serie A e nel Napoli, tanto da essere titolare dalla prima all’ultima partita. Non ha mai fatto rimpiangere Kalidou Koulibaly, che sembrava impossibile da rimpiazzare ed è stato eletto “miglior difensore della Serie A”.

Kim “re” di Monaco: che assist con il Bayern!

Al termine della stagione dello Scudetto, Kim ha salutato Napoli per trasferirsi al Bayern Monaco, realizzando il sogno di una vita. Gli azzurri hanno detto addio ad un difensore fortissimo e ad oggi non hanno ancora trovato il suo sostituto, mentre Thomas Tuchel lo ha già reso imprescindibile per la sua squadra.

Kim al Bayern Monaco è diventato subito importantissimo, tanto che nelle amichevoli pre-stagionali ha preso il posto da titolare e sicuramente riuscirà ad imporsi ad alti livelli anche in Germania.

Nell’ultima amichevole con il Bayern Monaco, poi, si è reso protagonista di una giocata che lo ha reso il nuovo “eroe” del popolo bavarese. Il suo assist a Gnabry contro il Liverpool, ha chiarito ancora una volta le sue immense qualità. I tifosi tedeschi sono rimasti estasiati dalla sua applicazione in campo e dalle sue qualità e lo stanno già idolatrando.