Abbonamenti Napoli, svelato il dato ufficiale: prima volta nella storia

Da qualche giorno è iniziata la vendita degli abbonamenti per le partite del Napoli al ‘Maradona’: è stato svelato il dato ufficiale.

Da questa mattina è iniziata anche la vendita libera dopo qualche giorno dedicati ai vecchi abbonati che avevano la prelazione per rinnovare il proprio abbonamento o cambiare posto allo stadio.

Amedeo Bardelli, Director of Sport Business di TicketOne, è intervenuto a Radio Marte e ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la vendita degli abbonamenti, spiegando come si svolge e le modalità di acquisto da parte dei tifosi.

La vendita libera degli abbonamenti sta andando a gonfie vele, c’è un vero e proprio assalto alla tessera. C’è ancora disponibilità in vari settori, mentre per gli anelli superiori di curva A e di curva B siamo già al sold out. Ricordo che i posti disponibili per gli abbonamenti sono 25mila, tutti ritagliati in proporzione per ogni settore. La possibilità di vendita dei biglietti al di fuori degli abbonamenti – che saranno quasi sempre circa 25mila – va interpretata come un segno di rispetto del club verso i tantissimi tifosi che non possono sottoscrivere l’abbonamento.

C’è una grande richiesta per la formula full, che prevede le gare di campionato più le tre di Champions: è una novità assoluta per la serie A, molto intelligente. Penso che arriveremo alla quota di 25mila molto presto. La prelazione per i vecchi abbonati si è conclusa ieri e devo dire che è la prima volta nella storia che tutti i vecchi abbonati – ben 9233 – hanno esercitato il diritto di prelazione. I vecchi abbonati hanno confermato in blocco la tessera annuale.