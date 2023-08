ULTIM’ORA Napoli: nuovo incontro immediato per Osimhen

La situazione relativa al futuro di Victor Osimhen tiene i tifosi del Napoli con il fiato sospeso: incontro con De Laurentiis per il rinnovo.

L’attaccante del Napoli è certamente uno dei migliori d’Europa e il suo talento smodato ha portato un forte interesse da parte delle grandi d’Europa. Il club partenopeo vuole trattenerelo ma la situazione relativa al suo futuro sembra ancora molto complicata.

Napoli, rinnovo Osimhen: nuovo incontro a Rivisondoli

Il Napoli è alle prese con il rinnovo di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano si sente legatissimo al progetto azzurro e anche alla tifoseria e non sembra intenzionato a dire addio al Napoli in questa stagione, soprattutto dopo la vittoria dello Scudetto.

Il suo agente, Roberto Calenda, ha già incontrato più volte Aurelio De Laurentiis e la dirigenza del Napoli per discutere sulle cifre del rinnovo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, proprio in questi minuti, all’Hotel Aqua Montis di Rivisondoli, sta andando in scena un confronto tra le parti per stabilire definitivamente il futuro.

Il Napoli dovrebbe garantire un rinnovo a 7 milioni più bonus all’attaccante classe ’98 e nel nuovo contratto dovrebbe essere inserita una clausola da 150 milioni di euro. Roberto Calenda ha portato anche una ricca offerta dall’Arabia Saudita che, però, il Napoli vuole rifiutare.