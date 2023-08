Napoli, assalto decisivo: De Laurentiis vuole il “Mertens bis”

Il Napoli ha scelto il nome muovo su cui puntare a fari spenti per la prossima stagione: arriva una stellina in stile “Mertens bis”.

Gli azzurri fino ad ora non si sono mossi molto sul mercato in entrata e hanno deciso di attendere ancora qualche giorno prima di mettere nero su bianco e regalare a Rudi Garcia una squadra pronta e completa per giocarsi una stagione che si preannuncia estremamente faticosa. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lasciato intendere che ha grandi progetti e lo stesso stanno facendo i calciatori, che vogliono continuare a vincere e non hanno timore a ripeterlo anche nelle interviste estive.

Ora per il Napoli è tempo di accelerare e provare a dare una sterzata al mercato che è stato solo di studio e sondaggi fino a questo momento. Il nuovo ds Meluso e la squadra dirigenziale partenopea ora sono pronti all’assalto di un altro campioncino che può ricordare molto l’innesto di Khvicha Kvaratskhelia o del grande colpo a sorpresa che si rivelò essere Dries Mertens.

Napoli sul gioiellino del PSV: assalto a Bakayoko

Il Napoli sta valutando tanti calciatori giovani da integrare nella rosa di Rudi Garcia per essere ancora competitivi e provare a vincere ulteriori trofei. Dopo lo Scudetto della passata stagione ora l’obiettivo è confermarsi in Serie A e fare ancora meglio in Europa e sarà possibile solo con innesti di valore.

Secondo quanto riferisce La Dernière Heuregià, il Napoli si è messo sulle tracce di Johan Bakayoko del PSV Eindhoven. Il giovanissimo attaccante ivoriano, naturalizzato belga, è al centro di un vero e proprio vortice di voci di mercato.

Il Napoli sta per cedere Hirving Lozano in MLS e sta valutando diversi profili che possono fare al caso di Rudi Garcia. L’allentore francese ha chiesto un esterno che sappia creare superiorità numerica e che giochi a piede invertito. Per questo Bakayoko sembra perfetto, visto che gioca a destra ed è un mancino naturale.

Dal PSV Eindhoven il Napoli ha già acquistato in passato e l’esperimento è stato eccezionale: nel 2013 arrivo Dries Mertens per 13 milioni di euro e ora De Laurentiis cerca il colpo “alla Ciro”. Un nuovo esterno belga e di proprietà del PSV potrebbe diventare il “padrone” di una delle fasce offensive del Napoli della prossima stagione e del futuro.

Bakayoko al Napoli sarebbe un colpaccio straordinario, visto che sulle sue tracce c’è anche il forte interesse del PSG, ora incasinato con il caso Mbappé e bloccato nel mercato in entrata. L’esterno classe 2003 ha il contratto in scadenza nel 2026 e il PSV si lascerebbe convincere per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.