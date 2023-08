Mavropanos – Napoli, si inseriscono altre due big oltre la Juve

Il Napoli si sta muovendo a fari spenti sul calciomercato per trovare i nomi giusti da regalare a Rudi Garcia per la nuova stagione.

Tra i calciatori sondati e che piacciono di più alla dirigenza per età, qualità, caratteristiche e prezzo c’è sicuramente anche Konstantinos Mavropanos, difensore greco di proprietà dello Stoccarda che sembra il profilo perfetto per il Napoli di Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli, altre big su Mavropanos

Il nome di Kostantinos Mavropanos piace da tempo agli azzurri che ora sembrano voler affondare il colpo e chiudere l’affare con lo Stoccarda. Il classe ’97 sembra quello più pronto per diventare l’erede di Kim Min-Jae e non farlo rimpiangere, anche se ci sono altri nomi in lista che possono anche insidiare la trattativa tra il Napoli e il club tedesco.

Come se non bastasse, però, oltre alle richieste dello Stoccarda da dover limare, il Napoli deve fare i conti anche con l’inserimento di top club europei che stanno pensando al greco per migliorare la difesa. A partire dalla Juventus che con Cristiano Giuntoli conosce bene le mosse azzurre e potrebbe interferire in caso di cessione di Bremer.

Ma secondo Il Corriere dello Sport, anche Real Madrid e Atletico Madrid stanno pensando di entrare nella corsa per Kostantinos Mavropanos.