L’amico di Osimhen spaventa i tifosi: c’entra l’Arabia Saudita

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli vive un momento molto delicato che ruiguarda il rinnovo e una folle proposta dall’Arabia Saudita.

L’attaccante azzurro è stato capocannoniere della scorsa stagione e nei suoi anni italiani ha sempre dimostrato di essere uno degli attaccanti più forti al mondo. I suoi gol e soprattutto le sue caratteristiche denotano le qualità di un calciatore unico nel suo genere e che ormai fa gola alle grandi squadre di tutto il mondo.

Osimhen in Arabia Saudita? L’aneddoto di Oma Akatugba

Osimhen è in procinto di firmare il nuovo contratto che lo legherà al Napoli ancora per molte stagioni. Il suo rinnovo è un vero e proprio super colpo di mercato per il club partenopeo, soprattutto nella stagione dell’exploit dell’Arabia Saudita.

Oma Akatugba, giornalista, amico di Osimhen e anche membro dell’entourage dell’attaccante del Napoli, sul proprio account Twitter ha pubblicato un aneddoto che riguarda un colloquio privato di qualche mese fa tra i due, che riguarda proprio l’Arabia Saudita.

“Ricordo di aver preso in giro Victor sull’Arabia Saudita una notte nella sua casa di Napoli. Ero appena tornato dall’Arabia Saudita e lui mi chiese come fosse quel luogo. Gli risposi che c’erano davvero tanti soldi lì”. A questo punto, poi, Oma Akatugba, svela un particolare che ha messo in allarme tantissimi tifosi del Napoli sui social: “Gli ho chiesto cosa farebbe se una squadra saudita gli offrisse 25 milioni di euro all’anno. Non rivelerò ciò che ha mi ha risposto”.