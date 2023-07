Napoli, pazza idea dal Belgio: Garcia cambia modulo per lui

Il Napoli è al centro di molti rumours di calciomercato e ora spunta il nome di un top player che può far impazzire la piazza.

Gli azzurri sono in una fase transitoria in cui tante cose possono ancora cambiare, tra acquisti e cessioni. Al momento è stato ceduto Kim Min-Jae e non è ancora arrivato nessun volto nuovo rispetto alla passata stagione. Rudi Garcia ha chiesto rinforzi al presidente De Laurentiis che, dal suo canto, ha chiesto alla squadra di lottare per andare quanto più lontano possibile in Champions League.

Il calciomercato del Napoli fatica a decollare in questo momento e nel primo mese non sono arrivati ancora colpi degni di nota. Ma il mese di agosto si preannuncia scoppiettante, anche per i profili di primo livello che potrebbero essere accostati alla piazza azzurra e accettare un progetto in continua crescita.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis pazzo di Hazard: le ultime

Il Napoli pensa al calciomercato e alle possbili mosse da mettere a segno nelle prossime settimane per migliorare la rosa di Rudi Garcia. Serve, chiaramente, un nuovo difensore centrale che possa sostituire Kim e che completi anche numericamente il reparto arretrato. Ma poi ci sono anche altre mosse da mettere in piedi per permettere al tecnico francese di poter giostrare l’intera stagione e poter anche variare modulo rispetto al canonico 4-3-3.

Il nome che fa impazzire De Laurentiis è Eden Hazard che, secondo quanto riferisce fichajes.net, è in procinto di iniziare una nuova avventura in Europa. Ha ricevuto apprezzamenti anche dalla MLS e dall’Arabia Saudita ma la sua volontà è riprendere il cammino europeo e provare a riscattare le ultime 2 o 3 stagioni al Real Madrid. Ha avuto vari problemi fisici che non gli hanno mai permesso di diventare una stella del “madridismo” e ora è svincolato.

Eden Hazard al Napoli potrebbe essere il colpo a sorprese di Aurelio De Laurentiis che potrebbe regalare a Rudi Garcia un nome di altissimo spessore e soprattutto un leader tecnico che può permettere anche il passaggio al 4-2-3-1, modulo che Garcia ha provato anche nella prima amichevole a Castel di Sangro contro l’Hatayspor.

L’innesto di Hazard sarebbe un colpo di coda al camionato italiano perché, seppur 32enne e reduce da stagioni poco felici, ha tanta voglia di mettersi di nuovo in gioco e non punterebbe i piedi per essere titolare indiscusso di un gruppo già vincente. I suoi agenti, secondo quanto riferisce la stessa fonte spagnola, sono un po’ preoccupati dalla mancanza di offerte ufficiali e nei prossimi giorni potrebbero anche proporlo a club importanti di Serie A, come il Napoli.