Napoli-Hatayaspor, chi sarà lo speaker del match: indizio sulla nuova radio ufficiale?

C’è grande attesa per l’amichevole tra Napoli e Hatayspor, primo match degli azzurri nel ritiro di Castel di Sangro: intanto ci sono novità sullo speaker dell’incontro.

Continua la preparazione a Castel di Sangro da parte del Napoli di Rudi Garcia, che fino al 12 agosto resterà in Abruzzo per preparare la nuova stagione, quella che vedrà gli azzurri ai nastri di partenza con lo scudetto appuntato sul petto. Un grande orgoglio per i tifosi partenopei che attendevano questo momento da ben 33 anni.

Le ambizioni sono così altissime, sia in campionato – dove il Napoli proverà a riconfermarsi – che in Europa, dove l’obiettivo è fare più strada possibile in Champions League. Il tutto, però, dovrà essere preparato nei minimi dettagli, a partire dalla preparazione in precampionato. Ecco perché gli azzurri effettueranno quattro test particolarmente probanti in questo ritiro di Castel di Sangro. Si comincia fin da oggi pomeriggio contro i turchi dell’Hatayaspor, club venuto agli onori della cronaca negli scorsi mesi per aver deciso di ritirarsi dal campionato di Super Lig (la prima divisione turca, ndr) a causa del forte terremoto che aveva colpito la Turchia a febbraio.

Amichevole tra Napoli e Hatayspor, lo speaker allo stadio sarà Massimo D’Alessandro

Da capire quali saranno le scelte di mister Rudi Garcia in vista di questo match, che con tutta probabilità si avvicinerà al miglior Napoli possibile che ha in mente il tecnico francese. In attesa di capire quali saranno le decisioni dell’allenatore, però, già qualche novità sta iniziando ad emergere.

Come è stato annunciato oggi su Radio CRC, a fare da speaker allo stadio Teofilo Patini sarà il giornalista, conduttore e speaker radiofonico della stessa emittente, Massimo D’Alessandro.

Una scelta che potrebbe essere un forte indizio visto che nelle scorse ore è circolata la notizia sulla possibile nuova radio ufficiale del calcio Napoli, individuata proprio in Radio CRC.

A prescindere da quelle che saranno le scelte del club del presidente Aurelio De Laurentiis, vanno i migliori auguri di in bocca al lupo al collega Massimo D’Alessandro.