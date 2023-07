Napoli, accordo trovato con la nuova emittente ufficiale: annuncio a breve

Svolta in merito alla radio ufficiale della SSC Napoli, cui annuncio ufficiale sulla nuova emittente potrebbe avvenire a breve.

Una nuova era non solo in fatto di maglie e sponsor quella in procinto di abbattersi sull’intera Società Sportiva Calcio Napoli. Il club azzurro sarebbe infatti pronto ad annunciare l’accordo con la nuova emittente radio ufficiale, dopo la rovente e polemica separazione con Radio KissKiss. A rivelarlo, quotidiano Il Roma, che narra dunque cifre e dettagli dell’imminente nuovo accordo.

Napoli, sarà Radio CRC la nuova emittente ufficiale degli azzurri

Dopo lunghe settimane d’attesa vi è finalmente un nome, o meglio un emittente, per ricoprire il ruolo di radio ufficiale della SSC Napoli. Trattasi di Radio CRC, cui accordo con il club azzurro sarebbe stato portato a termine e cui annuncio dovrebbe avvenire a breve.

A raccontarlo è Il Roma, che narra del ritiro di Castel di Sangro come luogo di debutto della nuova emittente al fianco dei partenopei. Sempre il quotidiano ha inoltre rivelato i numeri e le caratteristiche dell’accordo, stipulato su una base di 700 mila euro annui. Radio CRC avrà dunque diritto ad interviste esclusive con i calciatori della SSC Napoli nonché alle radiocronache delle sfide dei Campioni d’Italia, con esordio previsto già in occasione della sfida in programma domani al Teofilo Patini, fra i partenopei ed i turchi dell’Hatayspor.