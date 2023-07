Napoli, oggi inizia il ritiro a Castel di Sangro: i convocati di Garcia

Oggi inizia il ritiro del Napoli a Castel di Sangro: dopo la prima parte della preparazione a Dimaro, da questo pomeriggio gli azzurri saranno in Abruzzo.

Rudi Garcia ha già ben in mente come migliorare la squadra e ha iniziato a provare anche i nuovi dettami tecnico-tattico che ha in serbo per la squadra Campione d’Italia. Dopo le prime due amichevoli, poco indicative del nuovo Napoli che sta nascendo, in terra abruzzese gli azzurri scenderanno in campo per ben 4 amichevoli

I CONVOCATI PER CASTEL DI SANGRO

La SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Castel di Sangro, che vedrà gli azzurri impegnati dal 28 luglio al 12 agosto.

CONTINI Nikita

GOLLINI Pierluigi

IDASIAK Hubert

MERET Alex

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

OBARETIN Edward

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Eljif

FOLORUNSHO Michael

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

SACO Coli

ZEDADKA Karim

ZIELINKSI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni

ZERBIN Alessi