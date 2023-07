Svolta a passo, il Napoli attende: importantissima notizia su Osimhen

Victor Osimhen è l’uomo che può far svoltare il calciomercato del Napoli, sia in caso di cessione che in quello di permanenza: una soluzione è vicina.

Dopo la prima parte del ritiro precampionato in Trentino a Dimaro-Folgarida, il Napoli proseguirà la preparazione estiva a Castel di Sangro, in Abruzzo dal 28 luglio al 12 agosto. Il tecnico Rudi Garcia ha così concesso un paio di giorni di riposo alla squadra, in attesa della nuova partenza. Tanti calciatori ne hanno approfittato per godersi qualche ora di relax o vacanza, tra questi anche Victor Osimhen che ha scelto Parigi come destinazione.

Niente PSG, Osimhen sempre più vicino al rinnovo con il Napoli

Il viaggio in Francia dell’attaccante ha subito allarmato i tifosi del Napoli, convinti che potesse rivelarsi un contatto con il PSG. Invece, stando a quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il viaggio di Osimhen a Parigi è da collegare solo a una visita e nulla più, niente che abbia a che fare con movimenti di calciomercato.

Non solo, stando a quanto si legge, Osimhen sarebbe sempre più vicino al rinnovo del contratto con il Napoli. Il suo agente, Roberto Calenda, e la società partenopea, stanno limando gli ultimi dettagli. Il nuovo contratto prevederà il prolungamento della scadenza, che passerà dal 2025 al 2027, con sostanzioso aumento dell’ingaggio (attualmente da 4,5 milioni annui, ndr). Inoltre a tutto ciò andranno aggiunti: bonus, diritti d’immagine ed eventuale clausola rescissoria.

La distanza, a quanto pare, gradualmente si assottiglia, tanto che l’attesa fumata bianca con l’accordo potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Addirittura a Castel di Sangro, secondo i piani del Napoli.