UFFICIALE- C’è la firma: concluso il primo colpo di mercato del Napoli!

Ha firmato con il Napoli: è lui il primo acquisto di questa sessione di mercato estiva per gli azzurri.

Il Napoli è, per ora, fra le squadre ad essersi mossa meno in questa sessione di calciomercato. L’unica operazione in entrata fin qui è stata la riconferma di Gollini, riacquistato in prestito dopo la scadenza del prestito semestrale della seconda parte della scorsa stagione. Di volti nuovi, invece, ancora nessuno.

Si aspetta l’arrivo del famigerato sostituto di Kim ma per adesso nessuna trattativa è vicina in questo momento alla conclusione in quel ruolo. Si attendono le mosse anche relative al centrocampo, dove manca infatti un vice Anguissa dopo la mancata riconferma di Ndombele.

UFFICIALE: ecco il primo colpo di mercato del Napoli

Gli azzurri hanno però chiuso un altro colpo: si tratta dell’acquisto di uno dei giovani di maggior prospettiva del calcio italiano, conteso fra tante squadre.

Con un comunicato sul sito del club azzurro, è arrivata infatti l’ufficialità della firma con il Napoli di Elia Caprile. Il portiere arriva dal Bari a titolo definitivo come colpo in prospettiva. Contestualmente alla firma con gli azzurri, è arrivata anche la firma per il suo trasferimento in prestito all’Empoli, alla ricerca di un portiere dopo la cessione di Vicario al Tottenham. Il giocatore, quindi, non si aggregherà al ritiro azzurro a Dimaro. Il prestito sarà solo secco, conferma del fatto che gli azzurri hanno effettuato questo acquisto credendo fortemente nelle qualità del giovane portiere e sulle sue possibilità future di difendere anche la porta azzurra.