Vuole il Napoli per rilanciarsi: si è offerto a De Laurentiis

Il calciomercato del Napoli può regalare qualche colpo a sorpresa per la prossima stagione: il calciatore si è offerto a De Laurentiis.

Gli azzurri sono al centro di una nuova mini rivoluzione che rischia di cambiare moltissimo il volto del club azzurro. La prima cessione importante da mettere a registro sarà quella di Kim Min-Jae che passerà al Bayern Monaco nei prossimi giorni. Ma non sarà l’unico calciatore a cambiare aria e che dovrà essere sostituito: potrebbero esserci nuovi assalti importanti e il rischio di una rosa completamente diversa è ampio.

Calciomercato Napoli, si è offerto a De Laurentiis: vuole rilanciarsi

Il Napoli può perdere molti calciatori importanti ma li rimpiazzerà con altri di primo livello. La volontà di Aurelio De Laurentiis è chiara sin dal giorno successivo alla vittoria dello Scudetto: vuole un Napoli ultra competitivo e che possa portare nuovi trofei alla piazza partenopea. La vittoria del campionato italiano e il cammino in Champions League hanno acceso i riflettori sul club azzurro che ora è tra i più appetiti in Italia anche da molti calciatori.

Ci sono tante idee per migliorare la rosa del Napoli e la nuova dirigenza si è messa al lavoro per soddisfare tutte le richieste di Rudi Garcia. Il tecnico francese è chiamato ad un lavoro straordinario per sostituire Spalletti e non farne sentire la mancanza e per questo ha chiesto alla società di trattenere tutti i migliori e puntare a nuovi calciatori di grande spessore.

I colpi più importanti per il Napoli potrebbero essere ancora una volta mirati all’attacco. Ci sono tante situazioni in bilico, soprattutto quella legata al futuro di Hirving Lozano che ora è sempre più vicino alla MLS. Al suo posto si sta cercando un esterno di qualità e quantità che possa accrescere anche l’apporto in termini numerici di gol e assist rispetto al messicano ex PSV.

Secondo quanto riferisce Il Mattino c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano che si è offerto al Napoli per rilanciarsi nel calcio italiano: Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo ex Juventus milita attualmente al Toronto, in MLS, con Lorenzo Insigne ma non è più felice della scelta fatta pochi mesi fa.

Bernardeschi al Napoli era un’idea di De Laurentiis già qualche stagione fa e ora il suo entourage è tornato a colloquiare con il presidente del Napoli per provare a riportarlo in Serie A e iniziare un nuovo corso in maglia azzurra. Al momento resta solo una voce di mercato e molto dipende anche dal futuro di Lozano, oltre che dalle scelte di Rudi Garcia che ha già indicato il profilo perfetto per il suo Napoli.