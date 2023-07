Stupore tra i tifosi, grande sorpresa a Dimaro: chi c’è nel ritiro del Napoli (VIDEO)

Napoli da poco arrivato a Dimaro, ma con la squadra c’è una grande sorpresa: una presenza imprevista all’hotel Rosatti.

La stagione del Napoli sta per cominciare ufficialmente. La squadra partenopea è arrivata da pochi minuti in Trentino, dove ci sarà la prima parte del ritiro a Dimaro–Folgarida iniziato oggi, 14 luglio, e si protrarrà fino al 25 luglio.

Tantissimi i tifosi al seguito della squadra hanno salutato i calciatori e Rudi Garcia. Al momento tra i convocati figurano tanti ragazzi giovani provenienti dal settore giovanile, tra cui ex Primavera o calciatori rientrati dai prestiti. Eppure per i tanti tifosi c’è stata anche una particolare sorpresa.

Sorpresa nel ritiro di Dimaro, anche De Laurentiis ha accompagnato la squadra del Napoli

In ritiro al seguito della squadra, infatti, si è presentato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, accompagnato dalla moglie Jaqueline. Il numero uno azzurro è entrato all’hotel Rosatti da un ingresso secondario, ma è stato comunque intercettato.

Una vera sorpresa per i presenti: De Laurentiis era infatti atteso per domenica in ritiro in Trentino, invece ha voluto dare subito un segnale di vicinanza al nuovo allenatore Rudi Garcia, presentandosi immediatamente al fianco del suo Napoli.

ECCO IL VIDEO: