Napoli in arrivato a Dimaro, entusiasmo alle stelle: Garcia e Mario Rui i più applauditi (FOTO&VIDEO)

Napoli, tanti tifosi in attesa per l’arrivo della squadra a Dimaro: comincia l’era del nuovo allenatore Rudi Garcia!

AGGIORNAMENTO ORE 20.25 – Arrivata in questo momento la squadra del Napoli, con Rudi Garcia primo a scendere dal pullman e applaudito dai tifosi. Dopodiché sono arrivati Mario Rui, Politano e tutti gli altri calciatori al seguito convocati per questo ritiro, tra i quali tanti giovani del settore giovanile.

ORE 20 – La scorsa stagione si è conclusa con uno straordinario successo, l’attesissima vittoria dello Scudetto, dopo ben 33 anni di attesa, che ha riportato gioia nei cuori dei tifosi napoletani. Tuttavia è tempo di accantonare i bei ricordi della stagione appena conclusa e cominciare a pianificare la prossima. Come ampiamente ribadito dal presidente De Laurentiis il club partenopeo non ha intenzione di fermarsi e la prossima stagione vuole nuovamente esser protagonista in Italia e in Europa.

Napoli, volti nuovi a Dimaro: i tifosi sono impazziti per lui!

Nonostante la vittoria del titolo nazionale, ci saranno alcuni sostanziali cambiamenti in vista della prossima stagione. A partire dal nuovo tecnico. Sulla panchina degli azzurri infatti non siederà più mister Spalletti, che ha preferito prendersi un anno sabbatico per stare più vicino alla sua famiglia. Dopo varie consultazioni, la scelta finale del patron azzurro per sostituirlo è ricaduta su Rudi Garcia.

Inoltre, poche settimane fa ha detto addio al Napoli anche Cristiano Giuntoli, oramai nuovo direttore sportivo della Juventus. Al suo posto Mauro Meluso, ex attaccante della Lazio ed ex dirigente di Spezia e Lecce. Per quanto riguarda le faccende di campo invece, il Napoli, con ogni probabilità, farà a meno di Kim-Minjae, il miglior difensore della scorsa stagione di Serie A è ad un passo dalla firma con il Bayern Monaco.

Tutti i volti nuovi della prossima stagione azzurra saranno attesi a Dimaro, dove il Napoli prenderà parte al primo dei due ritiri pre stagionali in programma quest’estate. Gli azzurri sono attesi in serata, tanti tifosi sono sul posto pronti ad abbracciare i propri beniamini e vedere all’opera il nuovo Napoli di Garcia, che si allenerà in Trentino fino al 25 luglio.

CLICCA QUI PER PER VEDERE IL VIDEO DELL’ARRIVO DEL NAPOLI