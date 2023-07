Contratti in scadenza al Napoli, De Laurentiis minaccia: cosa può succedere

De Laurentiis annuncia la strategia di mercato del Napoli. Il presidente azzurro si sofferma sulla situazione dei giocatori in scadenza.

Si è conclusa da pochi minuti la presentazione delle maglie da gara del Napoli per la prossima stagione. La presentazione si è tenuta a bordo della nave da crociera MSC World che da quest’anno sarà Main Global Partner della SSC Napoli.

Il presidente del Napoli ha spiegato come il Napoli si appresti ad entrare in una nuova era che strizza l”occhio all’internazionalizzazione del brand Napoli. Gli azzurri, vogliono mandare così un messaggio al mondo.

De Laurentiis contro i giocatori in scadenza di contratto

Al termine della presentazione, Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa volta a promuovere le nuove maglie. Non sono mancati, però, alcuni spunti di mercato. Il numero uno del Napoli, in particolare, ha affrontato la spinosa questione dei giocatori in scadenza nel 2024. Tra questi c’è anche Piotr Zielinski, beniamino dei tifosi.

Interrogato sulla strategia azzurra, il patron del Napoli si è espresso così:

Il Napoli è pronto per vincere la Champions?

“Qui non si devono fare promesse da marinaio. Noi abbiamo un allenatore che ha ampia esperienza anche fuori dall’Italia. Noi siamo in ricostruzione, abbiamo giocatori importanti che hanno fatto un grande lavoro per questo scudetto, però, quando una persona è appagata, il sacro fuoco si spenge senza una specifica ragione. Il mio compito è di essere molto vicino alla squadra per riaccendere la fiammella della competitività. Io non vorrei che si considerassero sazi e appagati. Io alle 18 incontrerò Garcìa per la prima vera riunione della stagione. Abbiamo una lista di interventi e sappiamo che abbiamo alcuni giocatori alla fine del loro percorso perchè hanno un anno di scadenza. Non fraintendetemi, non voglio fare il cattivo. Loro sono dei giovanotti e preda di agenti famelici che non capiscono che attraverso la loro attività stupida rallentano il percorso del loro atleta. Io non ho problemi a lasciarvi fuori un anno. Dopo un anno fermi, però una squadra come il Napoli non arriverà“.