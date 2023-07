L’Al-Nassr tenta l’azzurro: via dal Napoli per Cristiano Ronaldo

Il calciomercato del Napoli è iniziato a rilento rispetto a tutte le altre big della Serie A ma molto presto potrebbero esserci sviluppi importanti.

In queste ore è in corso un summit di calciomercato tra Aurelio De Laurentiis, Rudi Garcia e l’area dirigenziale del Napoli per stabilire i colpi in entrata e in uscita. La società conosce bene risorse e limiti della rosa e intende migliorare ancora di più il parco calciatori per continuare a stare in vetta in Serie A e in Europa.

Calciomercato Napoli, l’Al-Nassr tenta Mario Rui

Il futuro di molti calciatori del Napoli è in bilico. La cessione di Kim è il primo passo (quasi) ufficiale mosso dalla società che poi reinvestirà parte del denaro in arrivo dal Bayern Monaco per acquistare un nuovo difensore centrale e puntellare la rosa nei reparti in cui serviranno miglioramenti.

Secondo quanto riferisce il giornalista di Sportitalia Afredo Pedullà, oggi c’è stato un sondaggio dell’Al-Nassr per Mario Rui. Il terzino portoghese è stato uno dei migliori della scorsa stagione ed è entrato nel mirino dei club sauditi.

All’Al-Nassr milita già il suo grande amico Cristiano Ronaldo e prorpio CR7 potrebbe fare da “intermediario” oltre che da calamita per il sì definitivo del terzino del Napoli. Gli azzurri certamente non lasceranno partire a cuor leggero, considerato anche il contratto in scadenza nel 2025.