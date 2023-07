Napoli, l’ultimo regalo di Giuntoli prima dell’addio: firma dall’Inter

Il Napoli non ha ancora dato l’accelerata necessaria al calciomercato per migliorare la rosa: c’è un colpo a sorpresa lasciato da Giuntoli.

Gli azzurri sono chiamati a difendere lo Scudetto ma con Rudi Garcia inizia un nuovo progetto che deve essere nuovamente consolidato. Luciano Spalletti ha lasciato una grandissima eredità che ora va curata e gestita a dovere. Aurelio De Laurentiis ha le idee molto chiare e ha promesso ai tifosi la volontà di vincere ancora e restare in vetta sia nel calcio italiano che in Europa.

L’addio di Cristiano Giuntoli, poi, lascia un punto interrogativo anche sulla costruzione della rosa. Negli ultimi otto anni la tifoseria si era abituata a colpi di un certo livello ma per il 2023-24 il lavoro relativo agli acquisti e alle cessioni sarà diverso, con una nuova squadra dirigenziale che deve dimostrare di poter continuare il percorso iniziato anni fa.

Calciomercato Napoli: pazza idea dall’Inter, eredità di Giuntoli

Cristiano Giuntoli ha lasciato un dossier molto importante sulla sua scrivania a Castel Volturno. I dirigenti che hanno lavorato con lui per gli 8 anni in azzurro sono ancora a Napoli e sono pronti a mettere in moto la macchina mercato per migliorare la rosa di Rudi Garcia.

Tra pochi giorni inizierà il ritiro a Dimaro e i tifosi attendono ancora i primi colpi in entrata. Le certezze, ad oggi, sono pochissime e riguardano solo le cessioni: Kim è ad un passo dal Bayern Monaco e sono ormai noti i nomi degli esuberi.

Quale sarà il futuro di Osimhen? Il bomber nigeriano è in procinto di restare e firmare anche il rinnovo del contratto. De Laurentiis vuole blindarlo ma non eslcude neppure la sua cessione, se non per cifre vicine ai 200 milioni di euro. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come inizierà la nuova stagione del Napoli: se con lo stesso 9 che ha contribuito allo Scudetto o con un’altra punta.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Giuntoli aveva intenzione di trattare il profilo di Romelu Lukaku con il Chelsea in caso di cessione di Osimhen. L’ex dirigente del Napoli avrebbe voluto sostituire il centravanti nigeriano con il belga che è tornato in Premier League ma sta cercando la via di fuga per restare ancora in Serie A.

Lukaku vuole tornare all’Inter ma intanto sta cercando accordi per andare via dal Chelsea. Nelle ultime ore è spuntata una trattativa in stato avanzato con la Juventus che vorrebbe sostituire la possibile partenza di Vlahovic con il centravanti classe ’93. L’idea Napoli-Lukaku, dunque, è stata trasposta dallo stesso Giuntoli: ora lo vuole alla Juve.