Berardi difficile, la Lazio punta Politano: pronta l’offerta al Napoli

Anche Matteo Politano può lasciare il Napoli, entra nel vivo la trattativa con la Lazio: quanto è disposto a spendere Lotito.

Sono giorni caldi per il calciomercato del Napoli, che tra pochi giorni comincerà la stagione partendo per il ritiro di Dimaro. Rudi Garcia è carico per cominciare la nuova avventura ed è sbarcato poche ore fa in città, pronto per iniziare il raduno che avverrà a Castel Volturno tra pochi giorni.

Pronta l’offerta della Lazio al Napoli per Politano

Della squadra, però, a sorpresa potrebbe non far parte uno dei pilastri della scorsa stagione che ha portato allo scudetto: ovvero Matteo Politano. L’esterno ex Inter e Sassuolo, infatti, è finito nel mirino della Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di un esterno offensivo e hanno individuato in Domenico Berardi il loro primo obiettivo per l’attacco. Il costo dell’operazione è però estremamente alto, circa 30 milioni di euro, troppi secondo il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Ecco perché la Lazio si starebbe fiondando su Politano.

A rivelarlo su Twitter è il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, svelando anche i possibili costi dell’operazione con il Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Nuovi contatti per Politano-Lazio: è il secondo della lista (come anticipato il 20 giugno) dopo Berardi e prima di Orsolini. Operazione da 15-17 milioni bonus compresi. Ora Lotito ha le idee chiare e deve decidere il budget da investire sull’esterno offensivo. Stretta finale.

Ricordiamo che Politano ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2025, ma davanti a un’offerta di circa 17 milioni di euro l’affare potrebbe davvero chiudersi. Non a caso in queste ore è emerso l’interesse degli azzurri per Wilfred Zaha, attaccante esterno appena svincolatosi dal Crystal Palace.