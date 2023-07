Ultim’ora, appena arrivato a Napoli: cosa sta succedendo all’aeroporto

Arriva un’ultim’ora direttamente dall’aeroporto di Capodichino. È appena atterrato a Napoli: cosa sta succedendo.

La stagione sta ormai per iniziare. Il Napoli dal 14 luglio si ritroverà a Dimaro Folgarida, in Trentino per svolgere la prima parte della preparazione estiva. Dopo due settimane in Trentino, gli azzurri faranno, invece, tappa in Abruzzo a Castel di Sangro per terminare la preparazione e farsi trovare pronto per l’inizio della stagione.

Prima di partire per Dimaro, però, il Napoli si ritroverà nei prossimi giorni al Konami Training Center di Castel Volturno. La squadra svolgerà alcuni test fisici per far comprendere a Rudi Garcìa e al suo staff la base di partenza e come lavorare in ritiro.

Appena atterrato a Capodichino: cosa sta succedendo

Rudi Garcìa, nuovo allenatore del Napoli, è galvanizzato e motivato dalla sua nuova avventura ed è pronto per conoscere la sua nuova squadra.

Secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, arrivano ulteriori notizie riguardo al tecnico francese. Pare che Garcìa sia appena atterrato a Napoli con un volo diretto da Nizza. Il tecnico francese è atterrato alle 20:20 e all’aeroporto ha incontrato diversi tifosi partenopei. Molto disponibile con i tifosi, Garcìa si è fermato diversi minuti per scattare alcuni selfie e firmare autografi.