Il calcio italiano continua a regalare sorprese infelici dal punto di vista del tifo e delle dimostrazioni di poco senso sportivo.

Succede da anni, ormai, che in ogni partita di calcio, dalla Serie A alle serie dilettantistiche, ci siano cori offensivi e non proprio felici nei confronti della squadra o della tifoseria avversaria. E in molti casi non ci sono problemi perché vengono categorizzati nel semplice sfottò da stadio. Ma ora è ancora una volta la città di Napoli a finire nel mirino del calciatore della Roma, e i tifosi non l’hanno presa bene.

Roma, Zalewski canta cori contro Napoli

Che tra Roma e Napoli non ci sia una grande amicizia è un dato di fatto. Tra le tifoserie sono spesso avvenuti scontri e dimostrazioni di forza da una parte e dall’altra, spesso scivolate nella violenza e nell’odio verbale e non.

Ora anche i calciatori si rendono protagonisti di gesti pessimi. Nicola Zalewski, esterno della Roma e grande pupillo di Mourinho, in vacanza a Ibiza con gli amici si è reso protagonista di un video che è diventato immediatamente virale sui social.

L’esterno della Roma ha cantato l’ormai celeberrimo coro: “Vesuvio erutta” sulle note di “Free from desire” dei Gala. Il coro, ripreso dai telefoni degli amici e pubblicato sui social, ha scatenato l’ira di tantissimi tifosi del Napoli che, ora, chiedono provvedimenti nei confronti dell’esterno romanista.