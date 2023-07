Assalto al gioiello di Serie A: il Napoli vuole strapparlo alle big

Il Napoli guarda anche in Serie A per i prossimi colpi di calciomercato: gli azzurri vogliono rinforzare la rosa in ogni reparto.

Aurelio De Laurentiis non intende lasciare nulla al caso per la prossima stagione e vuole continuare ad imporre la supremazia azzurra anche nel nuovo campionato che sta per iniziare. Tutte le big si stanno rinforzando con colpi di grande livello e il Napoli non vuole essere da meno, pescando anche quache jolly dalla Serie A.

Calciomercato Napoli, occhi in Serie A: piace Orsolini

Il Napoli sta lavorando per migliorare la rosa a disposizione di Rudi Garcia ma può anche perdere qualche pedina importante. Hirving Lozano e Matteo Politano hanno ricevuto apprezzamenti e qualche sondaggio e non è da escludere che uno dei due possa dire addio in questa sessione di trasferimenti.

La società ha iniziando a sondare il terreno per un nuovo esterno offensivo e nel mirino c’è Riccardo Orsolini del Bologna.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli è pronto a sfidare la Lazio per l’esterno classe ’97. I biancocelesti sono in corsa per un nuovo esterno destro e stanno spingendo sull’acceleratore per la stella dei felsinei che costa 15 milioni di euro.

Maurizio Sarri ha messo nel mirino anche Domenico Berardi e Matteo Politano e nelle prossime settimane potrebbe tentare l’assalto all’attaccante “napoletano”. A quel punto il Napoli si fionderebbe sull’ex Ascoli, considerato perfetto per le caratteristiche che chiede Garcia.