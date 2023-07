Osimhen resta al Napoli! Doppia notizia che aiuta De Laurentiis

Il futuro di Victor Osimhen sembra tingersi sempre più di azzurro. Una doppia notizia aiuta De Laurentiis a trattenerlo a Napoli.

Victor Osimhen ha guidato il Napoli al terzo scudetto della sua storia. Il centravanti nigeriano ha trascinato gli azzurri a suon di gol e giocate per i compagni che hanno reso il Napoli una delle squadre più pericolose d’Europa.

Dopo due stagioni opache, a causa dei gravi infortuni che ha subito, finalmente Osimhen è definitivamente esploso. In questa stagione è diventato capocannoniere del campionato con 25 reti siglate. Le sue prestazioni gli sono valse l’interesse dei più grandi club d’Europa che mai come in quest’estate sembravano pronti a sferrare l’attacco decisivo per strapparlo al Napoli. Oltre alle sue prestazioni, però, è cresciuto anche il suo valore e la richiesta economica di Aurelio De Laurentiis per cederlo.

Il Napoli, infatti, non ha nessuna intenzione di vedere Osimhen se non per offerte folli e per questo motivo ha offerto un super rinnovo al giocatore per restare all’ombra del Vesuvio ancora a lungo.

Osimhen sempre più vicino alla permanenza: le notizie

In casa Napoli c’è ottimismo e arrivano altre due notizie importanti che aiutano De Laurentiis a trattenere Osimhen almeno per un’altra stagione.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il Bayern Monaco, una delle pretendenti di Victor Osimhen sarebbe pronta a defilarsi dalla corsa al centravanti nigeriano. I bavaresi, infatti, hanno trovato l’accordo con Harry Kane. Resta ancora una piccola distanza con il Tottenham, ma la trattativa pare essere in dirittura d’arrivo.

Con il Bayern che si defila, su Osimhen resta vigile l’attenzione del Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da Le Parisien, però, i programmi del club francese sarebbero cambiati. Il Psg, infatti, non è disposto a sborsare i 180 milioni chiesti da De Laurentiis per il suo numero 9 e per questo motivo avrebbero virato su Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte.