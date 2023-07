Rinnovo Osimhen, super offerta del Napoli: può arrivare la firma!

Aurelio De Laurentiis si muove per il rinnovo di Victor Osimhen: spuntano i dettagli dell’offerta del Napoli.

Il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. Sciolto ogni dubbio sul futuro di Cristiano Giuntoli, gli azzurri sono pronti a muoversi sul mercato per regalare a Rudi Garcìa, nuovo tecnico del Napoli, la rosa più competitiva possibile.

Dopo la straordinaria stagione appena conclusa, il Napoli dovrà fare ben attenzione a non lasciar partire troppi elementi chiave della cavalcata trionfale per lo scudetto. Kim, però, ha già pronte le valige. Il centrale coreano è ad un passo dal Bayern Monaco che pagherà la clausola rescissoria da circa 60 milioni.

Per evitare che altri big partano, Aurelio De Laurentiis è a lavoro per rinnovare i contratti di Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo.

Rinnovo Osimhen, il dettagli della nuova offerta del Napoli

Proprio riguardo il futuro del centravanti nigeriano arrivano ulteriori notizie circa la sua situazione contrattuale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le trattative per il rinnovo sono in fase avanzata e pare che il Napoli sia ottimista circa la possibilità di chiudere in breve tempo.

Calciomercato.com rivela anche dettagli interessanti riguardo la nuova proposta contrattuale. Pare che il Napoli abbia offerto 7 milioni di euro a stagione al giocatore, cifra record per De Laurentiis. Il Napoli ha proposto di inserire una clausola rescissoria dal valore non inferiore ai 100 milioni di euro a partire dalla prossima estate.

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra la dirigenza azzurra e l’agente del giocatore ed è possibile che la fumata bianca possa arrivare dopo l’incontro. Il Napoli resta ottimista per il buon esito della trattative.