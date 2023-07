Napoli, Rudi Garcia perde pezzi: dopo Fabian un’altra stella al PSG

Il Napoli è una delle società più attente al calciomercato estivo: gli azzurri sono in corsa con altre big per obiettivi molto importanti.

La volontà della società partenopea è quella di portare a Rudi Garcia profili di livello per continuare la crescita avviata negli anni scorsi ma soprattutto per cercare di continuare a vivere nelle zone altissime della classifica. Il club ha già vissuto estati “roventi” con il calciomercato e anche l’anno scorso c’è stata una rivoluzione totale che ha portato all’addio di tanti big, sostituiti con calciatori giovani o non conosciutissimi al grande pubblico.

Ora per il Napoli è in atto un altro cambiamento di grande importanza, con l’addio del direttore sportivo Cristiano Giuntoli che era stato uno dei fautori della creazione della rosa regalata a Spalletti che, poi, si è laureata Campione d’Italia.

Calciomercato Napoli, Gabri Veiga si allontana: c’è il PSG

Il Napoli si è messo sulle tracce di Gabri Veiga per il centrocampo di Rudi Garcia. Il talento spagnolo è impegnato agli Europei Under 21 ed è stato uno dei migliori calciatori della competizioni. Classe 2002 è anche considerato uno dei talenti migliori del calcio europeo e la società partenopea lo ha selezionato per il presente e per il futuro.

Il Celta Vigo non ha intenzione di cederlo ma dovrà dirgli addio in caso di pagamento della clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Il suo talento è esploso nell’ultima stagione e ora è pronto a spiccare il volo per prendersi la scena nei migliori club europei.

Secondo quanto riferisce Foot Mercato, però, il PSG ha deciso di andare all’assalto di Gabri Veiga e anticipare il Napoli. I parigini hanno già strappato un talento spagnolo proprio agli azzurri nella scorsa stagione e potrebbero costruire una colonia iberica, considerato anche l’innesto di Marco Asensio per la prossima stagione.

Dopo Fabian Ruiz, il PSG è pronto allo strappo finale per Gabri Veiga. Luis Enrique conosce benissimo le sue qualità e a breve firmerà il contratto con i parigini per diventare il nuovo tecnico del club transalpino.

Con Gabri Veiga il PSG si assicura un talento straordinario e dal futuro assicurato. Napoli tagliato fuori dalla corsa al jolly del centrocampo e ora toccherà a De Laurentiis e all’area dirigenziale scovare nuovi talenti da portare in azzurro per ricalcare le orme di Khvicha Kvaratskhelia. In quella stessa zona del campo il Napoli valuta altri due talenti di primo livello: Lazar Samardzic dell’Udinese e Rodri del Betis Siviglia.