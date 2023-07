Addio Southampton, Alcaraz spinge per il Napoli: annuncio a sorpresa dell’agente!

Carlos Alcaraz è uno dei talenti argentini accostati al Napoli, il suo agente si sbilancia e parla del possibile trasferimento in azzurro.

Il Napoli continua a lavorare un sede di calciomercato per regalare a Rudi Garcia una squadra competitiva in vista della prossima stagione. Mantovani e Micheli, con l’ausilio di Pompilio, avranno il compito di sostituire i partenti Ndombele (già rientrato al Tottenham) e Demme.

A centrocampo quindi è lecito aspettarsi almeno un paio di colpi e uno di questi potrebbe essere il mediano del Southampton, Carlos Alcaraz. Il centrocampista classe 2002 piaceva già lo scorso anno allo scouting azzurro e con la retrocessione in Championship dei Saints potrebbero essersi concretizzare le giuste condizioni per acquistare il calciatore. Il prezzo di Alcaraz si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifre alla portata del Napoli.

Alcaraz nel mirino del Napoli, l’agente apre al trasferimento dal Southampton

La destinazione, inoltre, sarebbe assai gradita al calciatore. A rivelarlo è Sebastian Lopez, agente di Carlos Alcaraz, che ha parlato ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Ecco quanto evidenziato:

Alcaraz tra vacanze e l’attesa di ricevere qualche offerta dall’Italia? Si sta allenando in queste vacanze per farsi trovare al meglio nella prossima stagione. Siamo in attesa e chissà magari questa chiamata arriverà proprio dall’Italia. Alcaraz come Lobotka? Diciamo che il ragazzo gioca a centrocampo, ma ha una forte proiezione offensiva. Quest’anno ha giocato come mezza punta, ma anche seconda punta.

Alcaraz è un argentino e come per tutti gli argentini, Napoli vuol dire Maradona. In questo momento c’è una forte motivazione e speriamo che queste speranze possano concretizzarsi. Nella passata stagione c’è stato l’interesse del Napoli, in questa non ci sono stati contatti ufficiali con la dirigenza azzurra.

C’è una forte propensione per il Napoli e restiamo in attesa. Ad oggi non posso confermare la trattativa, capiremo a breve come si svilupperà il calciomercato.

Insomma, l’agente apre fortemente al trasferimento di Alcaraz in azzurro. Da capire se il Napoli affonderà il colpo per l’argentino o preferirà virare su altri obiettivi.