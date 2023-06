Carlos Alcaraz, nuovo obiettivo per il Napoli: Spalletti ne era rimasto impressionato

Nome nuovo per il calciomercato del Napoli, ai partenopei piace Carlo Alcaraz: già fissato il prezzo per la sua cessione.

Senza fretta, ma senza pausa. Recitava così un vecchio mantra usato al Napoli da Rafa Benitez, uno slogan che entrò nella mentre dei tifosi del Napoli e che tutt’oggi viene menzionato. Anche la società pare si stia ispirando a tale frase, in particolare in sede di calciomercato.

L’argentino del Southampton costa circa 20 milioni di euro

Il Napoli non ha particolari esigenze di acquisto in questa fase, ma è attento alle occasioni che il mercato presenterà. Una di queste – come riporta calciomercato.com – è rappresentata da Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2002 del Southampton. Con la retrocessione dei Saints in Championship, Alcaraz potrebbe essere messo sul mercato, con il suo valore che si aggira attorno ai 20-22 milioni di euro.

Nell’ultima stagione ha realizzato 4 reti e 2 assist, giocando prevalentemente da trequartista. Parliamo di un calciatore dalle elevate doti tecnica, ma soprattutto di corsa e agonismo. Chi lo conosce bene lo paragona a Radja Nainggolan, ovvero un centrocampista con qualità offensive, ma anche di pressing.

Il Napoli pare lo seguisse già da tempo, tanto da averlo fatto vedere a Luciano Spalletti lo scorso anno che ne rimase particolarmente stupito. Un buon segnale per un obiettivo che potrebbe improvvisamente diventare prioritario per i partenopei.